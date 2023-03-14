Андрей Каряка считает, что турнир в Азии пойдёт на пользу сборной России

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года.
«Участвовать в азиатском турнире — нормальная идея. В таких соревнованиях можно проверить ребят и поддержать сборную в тонусе. Турнир в Азии пойдет команде на пользу. К тому же в чемпионате будет пауза.
Буду ли следить за турниром? Стараюсь следить за сборной, поэтому да. Определённые матчи точно посмотрю», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.
Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.
- 14 марта 2023
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