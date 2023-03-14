Дасаев — о формате Кубке России: не могу врубиться в эту сетку, как всё будет происходить

Легендарный советский вратарь Ринат Дасаев поделился ожиданиями от предстоящих матчей между «Спартаком» и «Уралом» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Будем смотреть — нас ждёт двухматчевое противостояние. Конечно, хотелось, чтобы «Спартак» победил «Урал». Надо набирать спортивную форму и обыгрывать соперника, чтобы чувствовать себя хорошо и уверенно уже в чемпионате. Как мне кажется, «Спартак» должен выиграть.

Но я никак не могу понять: «Спартак» и «Урал» не вылетят из Кубка, даже если проиграют. Не могу врубиться в эту сетку, как всё будет происходить», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первый матч между «Спартаком» и «Уралом» пройдёт сегодня, 14 марта. Начало: 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.