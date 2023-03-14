Абаскаль рассчитается с Гончаренко? Каким будет матч «Спартак» — «Урал»

14 марта состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Урал». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.75. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Урал» 14 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Урал» (14.03.2023)

Российский футбол вернулся после зимнего перерыва. На выходных отгремели встречи 19-го тура РПЛ. На 14 марта запланирован первый матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). На стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве померяются силами «Спартак» и «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Карасёв.

На предыдущей стадии турнира «Спартак» уверенно обыграл «Локомотив» (5:2 по сумме двух встреч). Теперь клуб находится в шаге от финала, но соперник ему достался очень неудобный. Во главе различных команд Виктор Гончаренко неоднократно доставлял проблемы красно-белым.

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Благодаря чуткому руководству Гончаренко «Урал» преодолел ужасный кризисный период в начале сезона и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В последних девяти турах он ни разу не проиграл. Екатеринбуржцы три раза сыграли вничью. Во всех остальных матчах выиграли.

Не менее уверенно оранжево-чёрные чувствуют себя в Кубке России. В шести турах группового этапа они потерпели лишь одно поражение — во встрече с ЦСКА (1:2) на выезде. Во всех остальных матчах «шмели» одержали победы, в том числе в ответной игре с армейцами (0:0, 5:4 пен.).

Следом в 1/4 финала турнира подопечные Гончаренко обыграли «Ростов» (3:2 по сумме двух встреч). Учитывая, что у белорусского специалиста сильно ограничены ресурсы, результаты очень впечатляют. Екатеринбуржцы классно смотрятся как в позиционной игре, так и на контратаках.

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Впрочем, в последней очной встрече оранжево-чёрные не без удачи зацепились за ничейный результат — 2:2. Красно-белые куда чаще владели инициативой. Они гораздо больше владели мячом, а также нанесли практически в четыре раза больше ударов. Екатеринбуржцам, откровенно говоря, повезло.

Встреча запомнилась скандальным решением главного арбитра встречи Виталия Мешкова. В концовке он отменил забитый по правилам гол Александра Соболева. В этот раз подобных инцидентов, скорее всего, не будет. Матч обслужит бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым.

Судейство обещает быть справедливым, и это на руку «Спартаку». В последнее время он частенько страдает от решений арбитров. В последнем туре красно-белые чуть-было не упустили победу во встрече с «Факелом» (3:2). Опять не совсем понятно, почему был отменён гол красно-белых. Также был противоречивый эпизод с назначением пенальти в их ворота.

Изначально арбитр позволил продолжить игру, жестами показав, что видел эпизод и нарушения не было. Однако затем после подсказки ассистента на VAR он решил поменять решение. Так или иначе, к предстоящему матчу красно-белые подходят в роли фаворита. П1 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75.

У подопечных Гильермо Абаскаля не менее впечатляющая беспроигрышная серия в чемпионате России, чем у «Урала». В последних 10 туров они лишь три раза сыграли вничью. Сейчас красно-белые располагаются на втором месте в турнирной таблице.

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В замечательном тонусе пребывают практически все футболисты «Спартака», в том числе пропустивший сборы лучший бомбардир команды Квинси Промес. В матче последнего тура с «Факелом» он отметился дублем. Забитые мячи стали для него 100-м и 101-м в составе красно-белых.

Также в пользу «Спартака» статистика последних официальных очных встреч. В четырёх из пяти матчей екатеринбуржцы потерпели поражения. Плюс грядущий матч состоится в Москве. Маловероятно, что Виктору Гончаренко удастся во второй раз подряд избежать поражения. В этот раз судьи не помогут.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Урал» 14 марта 2023 года

У «Спартака» техничнее состав, а также лучше результаты на дистанции. Кроме того, встреча состоится на его домашнем стадионе. История очных встреч всецело на стороне красно-белых. Лишь в последней из них им не удалось выиграть, из-за ошибки Мешкова. Сергей Карасёв подобного не допустит. «Урал» стал сильнее и успешнее благодаря Гончаренко. У него стало чаще получаться на равных тягаться с сильными соперниками. Однако в этот раз расклад не в пользу екатеринбуржцев. Они наверняка навяжут борьбу, но вряд ли сумеют зацепиться хотя бы за ничью.

Ставка: победа «Спартака» за коэффициент 1.75.

Экспресс с коэффициентом 45.5.

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