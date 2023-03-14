Осинькин оценил игру Рассказова на позиции полузащитника в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём решении поставить защитника Николая Рассказова на позицию правого полузащитника в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА. Напомним, самарцы уступили армейцам с разгромным счётом 0:4.
«Посмотрим, как будем использовать Рассказова дальше. Мы понимали, что с его возможностями эта опция у нас есть. В силу определённых причин Гарре не мог играть против ЦСКА в стартовом составе, и мы решили, что сыграем так [с Рассказовым в полузащите].
Не могу сказать, что Николай провалил игру. Если проблемы и были, то они были командными. Один из плюсов Рассказова — его универсальность», — приводит слова Игоря Осинькина Sport24.
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