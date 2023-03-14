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«Это супер, отказываться нельзя». Баженов — о сборной России на азиатском турнире

«Это супер, отказываться нельзя». Баженов — о сборной России на азиатском турнире
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года (с 9 по 21 июня).

«Надо ли играть? А у нас есть выбор? Отказываться ни от каких матчей не надо, нужно играть. Чем матчей в сборной больше, тем лучше. Футбол объединяет, и с удовольствием надо ехать, это нормально и это супер», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Напомним, своё подтверждение участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных команд дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

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