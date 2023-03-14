Малком — о голе со штрафного в ворота «Пари НН»: я и раньше забивал подобным образом

Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказался о голе, забитом со штрафного удара в ворота «Пари Нижний Новгород» (3:0) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (3:0).

«Я и раньше забивал подобным образом. Очень похожий штрафной однажды классно исполнил в составе «Бордо». Вообще, штрафные удары всегда были одной из сильных моих сторон, которая в «Зените» долго не могла раскрыться: не хватало уверенности в себе. Но со временем тренеры стали больше доверять мне, и этот навык снова вернулся, так что, надеюсь, продолжу радовать наших фанатов голами со стандартов!» — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Малком провёл 19 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга, забил в них 16 мячей и отдал пять результативных передач.