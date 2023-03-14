Малком: для меня гонка бомбардиров не имеет значения. Главное — брать титулы с «Зенитом»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком заявил, что индивидуальные достижения не играют для него большой роли. Футболист отдаёт предпочтение командным достижениям и не делит голы на красивые и некрасивые.

«Для меня гонка бомбардиров не имеет никакого значения. Главное — ​брать титулы вместе с «Зенитом». Конечно, круто, что я в числе лучших бомбардиров, и, если всё сложится, буду рад стать первым, но клубные успехи всегда выше личных. Я приехал в Петербург за командными трофеями и кубками, а не за индивидуальными премиями, которые приходят и уходят в зависимости от того, хороший или плохой сезон проводишь лично ты. Прямо сейчас чувствую себя превосходно — ​скоро я впервые стану отцом, и это максимально мотивирует меня показывать на поле свой лучший футбол, отдавать передачи и забивать мячи, посвящая их любимой девушке и нашему сыну, который должен появиться на свет в мае.

Забивать мячи — ​это вообще невероятное чувство, и не так важно, изящно или нет я нанёс удар, пробил животом или носом. Каждый гол — ​событие для меня, особенный момент. Это зрители отмечают более или менее красивые, а я люблю их все! Все голы для меня одинаково приятны на вкус», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».