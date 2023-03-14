Тренер «Зенита» Порядина: после исключения из ЛЧ в мыслях промелькнула капля горечи

Главный тренер «Зенита» Ольга Порядина рассказала, как женские клубы пострадали от исключения российских команд из всех международных турниров.
«Женский «Зенит» стал чемпионом в 2022 году. Радостно, конечно, от победы, но да, у этой медали две стороны — участия в Лиге чемпионов мы лишились. Все жаждали туда попасть, и я в первую очередь: уже сражалась однажды там как игрок, а тут тебе выпадает шанс ещё сыграть и как тренер. Эти мысли промелькнули каплей горечи, но изменить ничего невозможно и сидеть горевать тоже времени нет. Не играем — значит не играем.
Главная проблема женского футбола — это стереотип, что футбол — не женское дело. Сейчас он понемногу уходит. Каждую мужскую команду Российской Премьер-Лиги обязали иметь в своей структуре женскую команду: возможно, это правильный шаг. Раньше женские клубы были обособленными: «Россиянка», «Энергия», «Звезда».
Без поддержки им сложно выжить, а внутри «Зенита», «Локомотива» или ЦСКА, с их возможностями и инфраструктурой, перспектив больше. Матчи женских команд стали транслировать, клубы играют Суперлигу, появляются молодёжные команды, их турниры тоже показывают», — цитирует Порядину «Собака.ru».
- 14 марта 2023
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