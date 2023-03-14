«Акрон» — «Локомотив»: Макаров вывел хозяев вперёд

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 14-й минуте матча полузащитник Сергей Макаров ударом головой переправил мяч в дальний угол ворот после подачи с правого фланга в исполнении Константина Савичева.
Напомним, на этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен полуфиналист Пути регионов в Кубке России.
В предыдущей стадии «Акрон» переиграл московское «Торпедо» (2:0). «Локомотив» в 1/4 финала (Пути РПЛ) уступил «Спартаку» со счётом 2:5 по сумме двух матчей.
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