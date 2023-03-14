Юрист сообщил, что «Локомотив» получит техническое поражение в кубковом матче с «Акроном»
Поделиться
Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что «Локомотив» получит техническое поражение в игре с «Акроном» и вылетит из Кубка России из-за участия в матче дисквалифицированного полузащитника Дмитрия Баринова. Хавбек получил две жёлтые карточки в предыдущих играх четвертьфинала Пути РПЛ со «Спартаком».
«Перед матчами со «Спартаком» карточки в Пути РПЛ обнулились, но Баринов получил по жёлтой карточке в каждом из матчей. В регламенте нигде нет уточнений, что карточки обнуляются при переходе между Путями РПЛ и Регионов. Исходя из этого, «Локомотив» должен будет получить техническое поражение», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новость по темеАрбитр Федотов: «Локо» получит техническое поражение в игре с «Акроном» и вылетит из Кубка
«Локомотив» побеждает «Спартак» в финале Кубка СССР 1957 года:
Комментарии
- 14 марта 2023
-
20:27
-
20:26
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:44
-
19:39
-
19:38
-
19:29
-
19:17
-
19:13
-
19:13
-
19:11
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:41
-
18:35
-
18:23
-
18:23
-
18:07
-
18:00
-
17:54
-
17:53
-
17:49
-
17:49
-
17:45
-
17:32
-
17:30
-
17:21
Партнерский контент