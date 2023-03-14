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Юрист сообщил, что «Локомотив» получит техническое поражение в кубковом матче с «Акроном»

Юрист сообщил, что «Локомотив» получит техническое поражение в кубковом матче с «Акроном»
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Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что «Локомотив» получит техническое поражение в игре с «Акроном» и вылетит из Кубка России из-за участия в матче дисквалифицированного полузащитника Дмитрия Баринова. Хавбек получил две жёлтые карточки в предыдущих играх четвертьфинала Пути РПЛ со «Спартаком».

«Перед матчами со «Спартаком» карточки в Пути РПЛ обнулились, но Баринов получил по жёлтой карточке в каждом из матчей. В регламенте нигде нет уточнений, что карточки обнуляются при переходе между Путями РПЛ и Регионов. Исходя из этого, «Локомотив» должен будет получить техническое поражение», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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