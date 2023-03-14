Канчельскис: как не заметить, что Баринов не мог играть? Хватит издеваться над футболом!

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал новость о том, что в матче плей-офф Фонбет Кубка России с «Акроном» сыграл полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который не мог принимать участие во встрече.

«Сколько раз я говорю, что в российском футболе работают жулики и дилетанты. Как можно не заметить, что Баринов не имеет права выходить на футбольное поле? Ребята, хватит уже издеваться над футболом! Такого не может быть в «МЮ», «Барселоне» и «Реале». Не стыдно, что ли? Я думаю, что стыдно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Основное время матча закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Акрона» (7:6).