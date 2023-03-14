Булыкин: «Локомотив» — один из лучших после возобновления сезона в РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, кто из команд показывает лучший и худший футбол в Российской Премьер-Лиге после возобновления сезона.

«Лучший футбол много команд показали, в том числе и «Локомотив». А вот насчёт худшего надо подумать… Худшую команду пока не назову, но претендуют «Торпедо» и «Нижний Новгород», который пока не набрал ни одного очка», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» после возобновления сезона одержал победы над «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0) и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Торпедо» сыграло вничью с «Краснодаром» (2:2) и проиграло «Уралу» (0:1). «Пари НН» потерпел поражения в матчах с «Зенитом» (0:3) и «Ростовом» (1:2). Московский клуб с семью очками замыкает турнирную таблицу, нижегородцы с 19 очками занимают 13-ю строчку.