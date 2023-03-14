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«ПСЖ» приостановил переговоры с Месси и Рамосом из-за финансового фэйр-плей

«ПСЖ» приостановил переговоры с Месси и Рамосом из-за финансового фэйр-плей
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Руководство «ПСЖ» подождёт до конца сезона, чтобы возобновить переговоры о продлении контрактов с нападающим Лионелем Месси и защитником Серхио Рамосом. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на L'Équipe.

В лагере «ПСЖ» ранее неоднократно говорили о решимости сохранить Месси, которым интересуются клубы МЛС и Ближнего Востока. Будущее Рамоса в Париже выглядит менее определённым, поскольку летом конкуренцию в центре защиты увеличит прибытие Милана Шкриньяра. Однако в целом ситуация ещё больше усложнилась из-за угрозы новых санкций против французского гранда, не вписывающегося в правила финансового фэйр-плей (ФФП).

Клуб недавно объявил о годовом убытке в размере € 400 млн и постарается сократить фонд заработной платы в ближайшие недели, так что Месси с Рамосом (оба или кто-то из них) могут стать жертвой новой экономической политики. Переговоры с ними продолжаются в неформальном ключе, но новые контракты могут быть подписаны только после принятия кардинальных решений по реструктуризации состава и финансов.

Ранее французские СМИ уже сообщали о намерении «ПСЖ» избавиться от пятерых футболистов в угоду соблюдения ФФП, теперь этот список пополнился новыми потенциальными кандидатами на выход.

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