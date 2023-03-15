«Интер» сыграл вничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

На стадионе «Драгау» завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Интер». Игра началась в 23:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. Встреча закончилась со счётом 0:0.
На седьмой добавленной ко второму тайму минуте защитник «Порту» Пепе получил вторую жёлтую карточку.
Первый матч завершился победой «Интера» со счётом 1:0. Единственный гол забил Ромелу Лукаку на 86-й минуте. Тогда «Порту» играл в меньшинстве с 78-й минуты, когда вторую жёлтую карточку получил полузащитник Отавио.
«Интер» сумел удержать преимущество, добытое в домашней игре, и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Соперник «нерадзурри» определится после того, как будут определены все участники четвертьфинала турнира.
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