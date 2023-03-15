Галактионов о замене Миранчука: есть качество которое нужно давать. Нас оно не устроило

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о том, почему заменил российского полузащитника Антона Миранчука после первого тайма в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Акроном». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались тольяттинцы — 7:6.

«Почему заменили Миранчука, готов ли он играть 90 минут? Он готов, как и все другие футболисты. Уровень готовности позволяет им это делать. Вопрос другой: есть качество, которое нужно давать. Нас оно не устроило. Это касается не только Антона, но и других футболистов, поэтому был произведён ряд изменений. Мы добавили более скоростных, быстрых игроков, которые привнесли определённую свежесть в игру», — приводит слова Галактионов официальный сайт ФК «Локомотив».