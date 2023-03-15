Хосеп Гвардиола одержал третью победу в плей-офф ЛЧ со счётом 7:0

«Манчестер Сити» разгромно переиграл «Лейпциг» со счётом 7:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Это третья победа с таким счётом в плей-офф ЛЧ в карьере легендарного испанского тренера Хосепа Гвардиолы.
Первый такой матч выдался ещё в период работы испанца в «Баварии». Разгром состоялся в ответном матче 1/8 финала ЛЧ сезона 2014/2015 против «Шахтёра». Первый матч противостояния закончился нулевой ничьёй. Авторами голов стали: Томас Мюллер (дважды), Жером Боатэнг, Франк Рибери, Хольгер Бадштубер, Роберт Левандовски и Марио Гётце. Матч для украинской команды пошёл не тем путем с самого начала. На третьей минуте матча прямую красную за «фол последней надежды» получил Александр Кучер.
Второй матч уже произошёл уже в английский период карьеры Пепа. В ответном матче 1/8 финала ЛЧ сезона 2018/2019 «Сити» крупно переиграл «Шальке», даже несмотря на то, что «горожане» победили ещё и в первом матче со счётом 3:2. Авторами голов стали: Серхио Агуэро (дважды), Лерой Зане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Филип Фоден и Габриэл Жезус.
Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»
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