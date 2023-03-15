Гвардиола: Холанд — фантастический парень, огромный талант. Он прирождённый победитель

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил талант нападающего команды Эрлинга Холанда после пента-трика норвежца в матче Лиги чемпионов.

«Это было действительно хорошее выступление в исполнении каждого игрока с первой и до последней минуты. Мы здорово играли с мячом и без мяча. Эрлинг был прекрасен, но все показали исключительную игру.

Пять голов за 60 минут! Фантастический парень, огромный талант. Мощь, ментальность – он прирождённый победитель, он очень хорош.

Не хватало ли мне таких голов в предыдущие сезоны? Не думаю. Причина в том, что мы пропускали много голов – дарили их сопернику. Мы забили здесь четыре гола «Реалу», шесть – «Монако», четыре «Тоттенхэму». Чаще всего мы вылетали потому, что пропускали много.

Сейчас ребята очень хорошо защищаются. У нас был Серхио Агуэро раньше, был этот голевой инстинкт», – приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на эфир BT Sport.

«Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежский нападающий сделал первый пента-трик во взрослой карьере, забив пять голов за 57 минут.

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