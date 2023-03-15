«Я не знал о ситуации с жёлтыми карточками». Дмитрий Баринов — о матче с «Акроном»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал ситуацию с жёлтыми карточками в Фонбет Кубке России. Капитан железнодорожников не должен был принимать участия в матче второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути Регионов с тольяттинским «Акроном», так как он получил по предупреждению в предыдущих двух кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.
«Я не знал о ситуации с жёлтыми карточками. Если бы я знал, я бы и не играл, не вышел на поле. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» уступил «Акрону» в серии пенальти (6:7) и покинул розыгрыш Кубка России сезона-2022/2023. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. «Акрон» продолжит борьбу в 1/2 финала Пути регионов.
- 15 марта 2023
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