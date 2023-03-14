«Акрон» в серии пенальти обыграл «Локомотив» в 1/4 финала Кубка России

Тольяттинский «Акрон» переиграл московский «Локомотив» в серии пенальти в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов). Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Основное время матча завершилось ничьей со счётом 1:1. На 14-й минуте Сергей Макаров вывел «Акрон» вперёд, но на 75-й минуте Франсуа Камано сравнял счёт. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб — 7:6.

Напомним, на этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен полуфиналист Пути регионов в Кубке России.

В предыдущей стадии «Акрон» переиграл московское «Торпедо» (2:0). «Локомотив» в 1/4 финала (Пути РПЛ) уступил «Спартаку» со счётом 2:5 по сумме двух матчей.