«Зенит» — «Динамо»: во сколько матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 марта, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе « Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Динамо». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Евгений Кукуляк. В роли ассистентов выступят Р Игорь Князев и Владимир Миневич. Резервный рефери — ИНиколай Волошин.

Напомним, на этой стадии команды проведут между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен полуфиналист Пути регионов в Кубке России.