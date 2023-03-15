«Зенит» — «Динамо»: во сколько матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 14 марта, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе « Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Динамо». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Евгений Кукуляк. В роли ассистентов выступят Р Игорь Князев и Владимир Миневич. Резервный рефери — ИНиколай Волошин.
Напомним, на этой стадии команды проведут между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен полуфиналист Пути регионов в Кубке России.
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