Почему фанаты «Зенита» и «Динамо» — враги? История кровавой ненависти

Сейчас эти картинки возникнут в головах уже взрослых мужчин. Легендарное столкновение фанатов «Зенита» и «Динамо» у «Юбилейного», локальные – на Васильевском острове, Речном вокзале и стадионах Москвы. Некоторые – «на жёсткой аргументации» (то есть с арматурой, бутылками, ремнями), потом уже были менее кровавые. Теперь, похоже, это вовсе большая редкость. И вражда проявляется разве что в оскорблениях друг друга с трибун. Сегодня, 15 марта, есть шанс это услышать. Кубок России – без Fan ID. А пока – история одного из главных конфликтов в околофутболе.

С чего всё начиналось?

Самая распространённая версия – победа «Зенита» в Кубке России 1999 года. Тогда трофей впервые уехал из Москвы, хотя динамовцы были абсолютно уверены в своей победе. До этого отношения фанов считались нейтральными. Москвичи даже сочувствовали питерцам, когда тех накрывали спартаковцы, например, на Щёлковском шоссе. Но вообще, «Зенит» казался идеальным врагом. Просто из-за численности. Со «Спартаком» и ЦСКА тягаться было тяжело. А вот с Питером – вполне. Так что проигрыш в Кубке – идеальный повод для начала противостояния движей.

Трибуны на матче «Зенита» и «Динамо» в конце 90-х Фото: РИА Новости

Первые организованные конфликты состоялись как раз после финала. Сообщалось, что динамовцы напали на соперника около Ленинградского вокзала, а также повредили автобус. Именно тогда запускался полноформатный конфликт.

Уже на следующем матче в Москве молодёжь динамовского актива «прыгала» на питерских у касс. Но и зенитовским было чем ответить – осенью 1999-го вооружённый и подготовившийся питерский актив напал на москвичей на выходе из метро «Спортивная» у стадиона «Петровский». А после болельщики оскорбляли друг друга всю игру. Отношения окончательно испортились.

Смерть школьника у «Юбилейного»

Самое жуткое столкновение состоялось в апреле 2000-го. Динамовцы приехали в Питер с ответом за события осени. Снова та самая станция «Спортивная». И на этот раз «жёсткая аргументация» уже от москвичей. По одной версии – дрались только фанаты. По другой – динамовцы столкнулись с обычными болельщиками и прохожими, выходившими из метро. Правда, видимо, где-то по середине. Пик драки – несколько минут. Победа осталась за «Динамо».

Драка у ДС «Юбилейный» в Питере Фото: fanstyle.ru

Кошмар начался после. Вскоре стало известно, что в замесе погиб 15-летний школьник Виталий Петухов. Его точно нельзя было назвать агрессивным фанатом. Сначала МВД сообщило о передозировке наркотиками, потом – о приступе астмы и эпилепсии. Но и от этой версии впоследствии отказались. При этом динамовцы утверждали, что никаких внешних повреждений у парня не было. Так или иначе, дело закрыли за отсутствием подозреваемых. А зенитовцы сообщали, что был ещё один погибший болельщик. Подтверждений этому нет.

Спустя 10 лет болельщики «Динамо» вывесили баннер «С Юбилеем, парни» и рисунок руки с арматурой.

В зенитовских кругах много раз подчёркивали, что их возмущает даже не столько смерть человека (такое могло случиться в тех обстоятельствах), сколько то, что соперник этим гордится.

После случившегося у «Юбилейного» фаны «Динамо» и «Зенита» не устраивали близких по масштабам акций. Да, были столкновения на Васильевском острове и Речном вокзале, но не такие публичные. Движ со временем уходил в тень. Однако драться продолжали. Москвичи любили приезжать ради этого в гости. Столкновения 25 на 25, 50 на 50 в те годы были в порядке вещей.

Конфликт продолжался на трибунах. И уже в визуальном виде. Болельщики «Динамо» баловались с баннерами про Собчак и Буланову, а в 2008-м якобы вывесили баннер про «блокадных крыс», но фотоподтверждений этому не нашлось. По словам очевидцев, первое слово быстро заменили на «болотные». И это фото как раз сохранилось.

Баннер на трибуне болельщиков «Динамо» в Питере Фото: Сергей Федосеев, «Чемпионат»

А после уже зенитовцы вывесили то, за что стыдно до сих пор.

Баннер про Яшина на трибунах «Зенита» Фото: РИА Новости

Акцию осудили все. Даже актив питерских фанатов. Сослались на разовую проблему с досмотром. И якобы наказали инициаторов. Подобные оскорбления посчитали лишними. А на следующем матче даже вручили вдове Льва Ивановича цветы и принесли извинения.

Однако уже спустя четыре года, по крайней мере, на одном матче в Химках (на тот момент домашняя арена «Динамо») хозяева стали бросать в болельщиков «Зенита» блокадные карточки на хлеб. Есть версия, что это явление не было разовым. Но со временем история прекратилась.

Петарда в Шунина и удар Граната

Осенью 2012-го со стороны гостевого сектора в Химках в сторону поля стали лететь петарды. Две упали возле оператора и стюарда. Одна – около Шунина. Вратарь скорчился от боли, а команда сразу ушла с поля. Матч завершили заранее, а «Зениту» оперативно засчитали техническое поражение.

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после попадания петарды Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

В Питере недоумевали. Генеральный директор клуба Максим Митрофанов даже заявил, что клуб может сняться с чемпионата. Причины для недовольства были. По версии «Зенита», динамовцы не вели никаких съемок трибун, так что вычислить нарушителя было невозможно. Также клуб пустил в свободную продажу билеты на гостевой сектор, а значит, на трибуны мог попасть кто угодно. Болельщиков возмущало другое: всю неделю Шунина выставляли главной жертвой, у которого теперь серьёзные проблемы, но уже через неделю он играл в основе.

Однако технарь не отменили. А «Зенит», естественно, не снялся с чемпионата.

Спустя же два года клубу уже некого было винить. В мае 2014-го «Вираж» прорвал ограждение и выбежал на поле. А болельщик Алексей «Гулливер» Нестеров ударил Владимира Граната. И получил бан на посещение матчей. Ну а клуб – новое техническое поражение и кучу штрафов.

С того момента – пауза. Однако вражда и нелюбовь друг к другу наверняка сохранятся на годы вперёд.