«Реал» — «Ливерпуль»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретятся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответной встречи «Реала» и «Ливерпуля». В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2».

Встречу обслужит немецкая бригада арбитров, которую возглавит авторитетный рефери Феликс Цвайер.

Напомним, первый матч команд, проходивший в Ливерпуле, завершился победой «Реала» со счётом 5:2. Примечательно, что по ходу матча мадридцы проигрывали со счётом 0:2, однако сумели вернуться в игру и забили в ворота «Ливерпуля» пять мячей.