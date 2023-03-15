Однажды команда Юргена Клоппа уже отыграла три мяча у испанского гранда – и прошла дальше.

«Ливерпуль» провернёт с «Реалом» то же, что и с «Барселоной»? Грандиозный матч в ЛЧ! LIVE

Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». Первая встреча закончилась победой испанского гранда со счётом 5:2. Чтобы пройти в следующую стадию, команде Юргена Клоппа нужно совершить невероятный камбэк. И однажды это уже случалось.

7 мая 2019 года «Барселона» приехала на «Энфилд» после уверенной победы 3:0 в первом матче. Казалось, сказочная команда Клоппа остановлена в Лиге чемпионов, ей громко указали на дверь. Но как бы не так: британцы перевернули представление об ответных матчах – тем более полуфинальных. На седьмой минуте счёт открыл Дивок Ориги, а после перерыва Жоржиньо Вейналдум оформил дубль за две минуты. Последний мяч забил всё тот же Ориги – бельгиец сделал это на 79-й минуте. «Барселону» раздавили и не дали развернуться, а «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, где уверенно обыграл «Тоттенхэм» (2:0).

Получается, что три мяча в матче с испанским тяжеловесом мерсисайдцы уже отыгрывали. Правда, в первом случае это было дома, а теперь нужно творить историю на выезде, потому что дома был полный кошмар.

Это осложняет задачу, но порой кажется, что ничего невозможного в Лиге чемпионов нет. Посмотрите хотя бы на перформанс Эрлинга Холанга в матче с «Лейпцигом» (7:0). Подобные вещи мотивируют.