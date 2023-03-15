Полузащитник «Брайтона» Мак Аллистер может перейти в другой клуб летом

Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер готов рассмотреть предложения других клубов ближайшим летом.

Как сообщает 90min, после впечатляющего выступления на победном чемпионате мира в Катаре интерес к Мак Аллистеру начали проявлять сразу несколько ведущих клубов английской Премьер-лиги. За ситуацией с аргентинцем следят «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и « Челси».

Отмечается, что «Брайтон» не горит желанием расставаться с футболистом. Британский клуб рассмотрит вариант продажи Мак Аллистера, только если получит выгодное предложение.

24-летний полузащитник ещё до старта чемпионата мира продлил контракт с «Брайтоном» до 2025 года. В текущем сезоне АПЛ аргентинец провёл 21 матч, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.