Кавазашвили: «Спартак» Абаскаля играет наравне с самым богатым клубом Европы — «Зенитом»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале. Он допустил, что испанский специалист мог вызвать интерес к своей персоне со стороны серьёзных европейских клубов.

«Я не считаю, что Абаскаль может сейчас бросить «Спартак». Давайте дождёмся окончания сезона. Гильермо — молодой тренер, ему только 33 года. «Спартак» под его руководством играет наравне с самым богатым клубом Европы — «Зенитом». И сейчас я не могу представить, что он сломя голову убежит в европейский чемпионат.

Не знаю, какие у него взаимоотношения с семьёй: как бы не получилось так, как с Тедеско. Когда Доменико нас бросал, то ссылался на проблемы с близкими: «Жена не хочет ехать в Россию, поэтому я уезжаю в Германию». А Абаскаль намного преданнее своему делу и команде. Мне так кажется по его поведению, а главное — по его действиям. Обратите внимание, что он не делает большой акцент на легионерах. Он не заявлял, что «Спартаку» обязательно нужны иностранцы, чтобы выиграть чемпионат России. Наоборот — сделал команду из воспитанников «Спартака». Как раз это очень характеризует его как настоящего профессионала.

Вполне вероятно, что за такой короткий промежуток времени Абаскалем заинтересовались команды из ведущих чемпионатов. Если вы думаете, что в Европе много классных тренеров, то вы ошибаетесь. Лучшие европейские клубы постоянно меняют тренеров. Только посмотрите на «Челси»: с такими деньгами и возможностями постоянно делают перестановки на тренерском мостике. Поэтому удивляться этому нечего: клубы ищут всё лучших и лучших кандидатов. Но Абаскалю в европейский топ-клуб ещё рановато – ему обязательно надо провести ещё один сезон в России и показать своё тренерское мастерство, сделав из «Спартака» топ-клуб», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.