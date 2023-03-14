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Кавазашвили: «Спартак» должен сделать «золотой» дубль — выиграть Кубок и чемпионский титул

Кавазашвили: «Спартак» должен сделать «золотой» дубль — выиграть Кубок и чемпионский титул
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что в сезоне-2022/2023 красно-белые должны сделать «золотой» дубль — выиграть Кубок и чемпионат России. По его мнению, «Спартак» с костяком из российских футболистов должен стать примером для других команд, которые делают ставку на легионеров.

«Я жду повторения успеха «Спартака» — победы в Кубке России. Я более чем уверен, что они это сделают. Поэтому москвичи обязаны пройти «Урал». Затем надо настраиваться на оставшиеся матчи чемпионата и пытаться догнать «Зенит». «Спартак» должен сделать «золотой» дубль — выиграть Кубок и завоевать чемпионский титул.

«Спартак» со своими российскими футболистами должны дать пример остальным командам, которые делают ставку на легионеров», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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