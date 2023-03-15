«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересен вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель

Вратарь дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Грегор Кобель привлёк внимание двух клубов Английской Премьер-лиги.

По данным Sport1.de, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены усилить вратарскую линию и считают Кобеля подходящим вариантом. Оба клуба видят в 25-летнем вратаре первого номера команды на ближайшие несколько лет.

«Манчестер Юнайтед» ищет нового вратаря, несмотря на ведение переговоров о продлении контракта с Давидом де Хеа. Испанец согласился снизить заработную плату, чтобы остаться в клубе, но в тренерском штабе считают, что команде в любом случае необходим ещё один вратарь.

Как сообщает источник, представители «Челси» уже провели встречу с агентом Кобеля, так как в клубе не уверены в тех вратарях, которые есть в их составе.

Кобель выступает за дортмундскую команду с 2021 года. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.