«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересен вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель

Вратарь дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Грегор Кобель привлёк внимание двух клубов Английской Премьер-лиги.
По данным Sport1.de, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены усилить вратарскую линию и считают Кобеля подходящим вариантом. Оба клуба видят в 25-летнем вратаре первого номера команды на ближайшие несколько лет.
«Манчестер Юнайтед» ищет нового вратаря, несмотря на ведение переговоров о продлении контракта с Давидом де Хеа. Испанец согласился снизить заработную плату, чтобы остаться в клубе, но в тренерском штабе считают, что команде в любом случае необходим ещё один вратарь.
Как сообщает источник, представители «Челси» уже провели встречу с агентом Кобеля, так как в клубе не уверены в тех вратарях, которые есть в их составе.
Кобель выступает за дортмундскую команду с 2021 года. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
- 15 марта 2023
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