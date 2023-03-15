ЭСК: Галимов правильно не назначил два пенальти в ворота «Урала» в матче с «Торпедо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла ряд решений по матчу 19-го тура РПЛ «Торпедо» — «Урал» (0:1). Так, ЭСК признала все решения судьи Романа Галимова правильными.
«1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Урал» на 49-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Урал» №4 Эмерсона в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как рука защитника находилась в естественном положении близко к телу, не увеличивая его площадь, мяч двигался по такой траектории, что, если бы не было контакта с локтем игрока обороны, мяч попал бы ему в тело, в связи с чем комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.
2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Урал» на 90-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Урал» №20 Рая Влута в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как рука защитника находилась в естественном положении близко к телу, не увеличивая его площадь, мяч двигался с короткой дистанции и игрок не имел физической возможности убрать руку, которая не была напряжена в момент контакта с мячом. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — приводит текст решения официальный сайт РФС.
- 15 марта 2023
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