«Крылья Советов» — ЦСКА: Медина вывел армейцев вперёд в начале второго тайма

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина открыл счёт в проходящем в эти минуты на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с местными «Крыльями Советов» (1:0). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Счёт был открыт в самом начале второй половины встречи усилиями полузащитника армейцев Хесуса Медины, который забил мяч в ворота самарцев после того, как голкипер хозяев Иван Ломаев далеко вышел из ворот на 46-й минуте (1:0).

Ответный матч ЦСКА и «Крыльев Советов» пройдёт в Москве 5 апреля.

Напомним, ЦСКА пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв на предыдущей стадии «Краснодар». Армейцам, победившим в домашнем матче 3:0, не помешало поражение 0:1 в Краснодаре. «Крылья Советов» в четвертьфинале верхней сетки турнира встречались с московским «Динамо», обыграв бело-голубых в первом матче 2:1 и сыграв с ними вничью 1:1 во второй встрече.