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ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью 2:2 в первом матче 1/2 Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли вничью 2:2 в первом матче 1/2 Пути РПЛ Кубка России
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Завершился проходивший сегодня, 15 марта, в Самаре первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между местными «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Встреча закончилась вничью 2:2.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Счёт был открыт в самом начале второй половины встречи усилиями полузащитника армейцев Хесуса Медины, который забил мяч в ворота самарцев после того, как голкипер хозяев Иван Ломаев далеко вышел из ворот на 46-й минуте (1:0). Уже через минуту форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский сравнял счёт в матче, замкнув передачу около угла ворот ЦСКА (1:1). Ещё через некоторое время Гленн Бейл забил второй гол хозяев в матче, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда у Писарского. На 64-й минуте нападающий «Крыльев» Дмитрий Цыпченко после навеса в штрафную ударом головой переправил мяч в ворота ЦСКА, выведя свою команду вперёд (2:1). На 74-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти после игры рукой в своей штрафной площади. 11-метровый удар реализовал форвард ЦСКА Фёдор Чалов. На 88-й минуте Бейл прямым ударом со штрафного мог принести самарцам победу, но мяч попал в перекладину.

Ответный матч ЦСКА и «Крыльев Советов» пройдёт в Москве 5 апреля.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
15 марта 2023, среда. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Медина – 46'   1:1 Писарский – 49'   2:1 Цыпченко – 64'   2:2 Чалов – 76'
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