Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на матч с «Айнтрахтом»

Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В первой игре итальянцы одержали победу (2:0).

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Наполи»: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски, Маттео Политано, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия.

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Тута, Эван Н'Дика, Кристофер Ленц, Аурелио Бута, Себастьян Роде, Джибриль Соу, Ансгар Кнауфф, Марио Гётце, Даити Камада, Рафаэль Борре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.