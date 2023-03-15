Кварацхелия выйдет в стартовом составе «Наполи» на матч с «Айнтрахтом»
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Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. В первой игре итальянцы одержали победу (2:0).
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Наполи»: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Ким Мин Джэ, Мариу Руй, Андре Замбо Ангисса, Станислав Лоботка, Пётр Зелиньски, Маттео Политано, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия.
«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Тута, Эван Н'Дика, Кристофер Ленц, Аурелио Бута, Себастьян Роде, Джибриль Соу, Ансгар Кнауфф, Марио Гётце, Даити Камада, Рафаэль Борре.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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