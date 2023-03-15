И. Федотов: судья должен был сам назначать пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Динамо»

Российский футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал решение Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Судья в принципе должен был назначать пенальти в ворота «Зенита» сам. Кукуляк был в пяти метрах и должен был видеть, что Клаудиньо не успевал к мячу и совершил фол по неосторожности. Кукуян же правильно позвал его посмотреть повтор. Но по судье было видно, что он боится ставить пенальти в ворота «Зенита».

Тут же один матч всё решает, можно сразу вылететь. Было бы два – может, и влепил бы. А так семь минут валял дурака. Это, конечно, всё очень смешно – интересно, как Каманцев теперь оправдает своих арбитров. А ещё вопросы есть к Иванову, он обучает судей, и к нему вопросов даже больше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.