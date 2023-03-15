Сергей Семак высказался о незабитом пенальти Кузяева в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил удар полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева в послематчевой серии в матче Фонбет Кубка России с «Динамо».

«Кузяев? Незабитые пенальти бывают у всех. Он неплохо бьёт пенальти. Бил и забивал. Это отчасти лотерея. Бить на тренировках одно, а в играх совсем другое», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голкипер бело-голубых Игорь Лещук отразил два удара соперника в послематчевой серии. Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо». Далер Кузяев не смог реализовать пенальти в послематчевой серии — он мягко пробил в правый нижний угол ворот, но удар получился слабым, и Лещук смог отразить его.