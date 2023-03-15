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Защитник «Динамо» Сазонов спустя два года получил медаль за чемпионство в составе «Зенита»

Защитник «Динамо» Сазонов спустя два года получил медаль за чемпионство в составе «Зенита»
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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов, ранее выступавший за «Зенит», после очного матча между клубами в рамках Фонбет Кубка России получил из рук бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина золотую медаль за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Я и был чемпионом, просто наконец-то получил медаль. Очень доволен», — сказал Сазонов в эфире «Матч Премьер».

Аршавин после матча вручил Сазонову медаль за победу в РПЛ в сезоне-2020/2021 – тогда Саба играл за сине-бело-голубых и провёл за них один матч. В сегодняшнем противостоянии голкипер бело-голубых Игорь Лещук отразил два удара соперника в послематчевой серии. Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо».

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