Зуев: Каррера на одной из установок схватил переводчика за горло — вот так должны играть!

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился мнением об экс главном тренере красно-белых Массимо Каррере, рассказав об эпизоде, характеризующем его эмоциональность.
«Каррера — очень сильный мотиватор. Все эти манеры, жесты, стиль. Ты же чувствуешь от человека определённую энергию, заряд, видишь, насколько искренне он это говорит. Его самого хоть выпускай — вкатится в кого‑нибудь.
Надо отдать должное, переводчик переводил максимально со всеми эмоциями. На одной из установок Массимо схватил его за горло — вот так вы должны сегодня играть! Тот макет, кажется, схватил так же. На другой установке Каррера кинул часы в макет, всё разлетелось. Но переводчик ничего не кидал (смеётся)», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».
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