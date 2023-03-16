Игорь Шалимов: по голам «Химок» большие вопросы к Ренану

Бывший главный тренер множества российских клубов, а в прошлом игрок сборных СССР и России Игорь Шалимов поделился своими впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Химками». Петербуржцы одержали победу в нервном матче со счётом 3:2, Шалимов считает, что одним из главных виновников пропущенных голов у «Зенита» был бразильский защитник Роберт Ренан.

«Зенит» забил первый гол, и, такое впечатление, сильно поверил в победу — «Химки» владели мячом, а соперник просто сопровождал, не вступая в отбор.

Первый гол «Зенита» — очень странная игра левого защитника «Химок», который в атаке отдал пас в штрафную, за которым партнеры не успевали. В итоге игрок оставил свою зону, через которую и пришёл гол Малкома. За эти действия Бесков бы защитнику голову оторвал (потому что передача была безадресной), а Лобановский спросил бы с игроков атаки, потому что они не успели в штрафную.

По голам «Химок» большие вопросы к Ренану. Он техничный парень, вся лига это уже поняла. Но в этом матче он очень сильно расслабился — в одном из голов он потерял позицию, убежав на правый фланг, и его зону страховал Дуглас Сантос.

А момент с пенальти интересен тем, что мы не увидели скорости Ренана — останься Кержаков, бразилец мог бы нам её продемонстрировать. А так получается, что выход вратаря привёл к пенальти. В общем, по оборонительным и тактическим моментам к бразильцу есть вопросы», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».