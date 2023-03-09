Шалимов: хорошо, что сборная сыграет с Ираком в Петербурге — стадион и поле на уровне

Российский тренер Игорь Шалимов оценил идею проведения товарищеских матчей с национальными командами Ирана и Ирака в конце марта.

«Хорошо, что мы играем товарищеские игры, и сборная собирается. Также хорошо, что играть будем в Петербурге — там стадион и поле на уровне.

Что касается народа на трибунах — не знаю, но народ обычно в Питере ходил. Наверное, народ скучает по играм сборной. Не все, но скучают. 26 марта — это выходной день, поэтому болельщики должны быть. Сколько — посмотрим», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планах РФС провести два товарищеских матча со сборной Ирана в Тегеране 23 марта и национальной командой Ирака в Сочи 27 марта.