Цыпченко: спасибо команде, что включилась после «привезённого» мной гола в игре с ЦСКА

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко поделился эмоциями после ничейного результата в матче Кубка России с московским ЦСКА (2:2).

«Игра получилась тяжёлая, особенно в первом тайме, но во втором были ближе к победе даже с учётом «привезённого» мной гола. Быстро отыгрались, повели. Не получилось выиграть, видимо, где-то недодавили, недобежали. Согласен, что первый тайм был отвратительный. Нам нужно было больше бегать, собирать больше подборов, что мы и делали во втором тайме.

Хочу поблагодарить свою команду за то, что включилась, также меня подбодрила. Перевернули игру, показав характер, чего, наверное, не хватало в предыдущих матчах. Когда команда выкладывается так, как во втором тайме, нам по силам обыграть любого соперника.

Я соскучился по футболу. Не так давно сборы закончились. Конечно, тяжело играть за неделю три игры, но такой календарь, мы должны играть. С «Ахматом» постараемся продолжить то, во что играли сегодня во втором тайме», – приводит слова Цыпченко Metaratings.