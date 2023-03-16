Цыпченко: спасибо команде, что включилась после «привезённого» мной гола в игре с ЦСКА

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко поделился эмоциями после ничейного результата в матче Кубка России с московским ЦСКА (2:2).
«Игра получилась тяжёлая, особенно в первом тайме, но во втором были ближе к победе даже с учётом «привезённого» мной гола. Быстро отыгрались, повели. Не получилось выиграть, видимо, где-то недодавили, недобежали. Согласен, что первый тайм был отвратительный. Нам нужно было больше бегать, собирать больше подборов, что мы и делали во втором тайме.
Хочу поблагодарить свою команду за то, что включилась, также меня подбодрила. Перевернули игру, показав характер, чего, наверное, не хватало в предыдущих матчах. Когда команда выкладывается так, как во втором тайме, нам по силам обыграть любого соперника.
Я соскучился по футболу. Не так давно сборы закончились. Конечно, тяжело играть за неделю три игры, но такой календарь, мы должны играть. С «Ахматом» постараемся продолжить то, во что играли сегодня во втором тайме», – приводит слова Цыпченко Metaratings.
- 16 марта 2023
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