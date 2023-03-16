Ковтун: смотришь Италию, Англию, там такие «шкафы» — не столкнёшь!

Тренер «Родины» и бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун поделился мнением о тенденциях в развитии европейского футбола в сравнении со временами его игровой карьеры.
«Чище футбол, наверное, не становится. Антропометрия игроков увеличивается, количество единоборств растёт, в том числе запрещённых — захватов, задержек, наступов. Теперь все уделяют внимание тренажёрному залу, специфической работе на силу. Сейчас смотришь Италию, Англию: там такие бойцы, «шкафы» — не столкнёшь! Техничных команд остались единицы. Большинство делает упор на физические кондиции, борьбу. Под эти параметры и игроков подбирают — всё взаимосвязано», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:
- 16 марта 2023
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