Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бетис — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ковтун: смотришь Италию, Англию, там такие «шкафы» — не столкнёшь!

Ковтун: смотришь Италию, Англию, там такие «шкафы» — не столкнёшь!
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Родины» и бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун поделился мнением о тенденциях в развитии европейского футбола в сравнении со временами его игровой карьеры.

«Чище футбол, наверное, не становится. Антропометрия игроков увеличивается, количество единоборств растёт, в том числе запрещённых — захватов, задержек, наступов. Теперь все уделяют внимание тренажёрному залу, специфической работе на силу. Сейчас смотришь Италию, Англию: там такие бойцы, «шкафы» — не столкнёшь! Техничных команд остались единицы. Большинство делает упор на физические кондиции, борьбу. Под эти параметры и игроков подбирают — всё взаимосвязано», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»:

«В Киев уедешь — в Россию не вернёшься». Где теперь легенда «Динамо» и «Спартака» Ковтун «В Киев уедешь — в Россию не вернёшься». Где теперь легенда «Динамо» и «Спартака» Ковтун
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023