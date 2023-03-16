Игонин: «Динамо» помог первый гол, но все вопросы к «Зениту». Первый тайм провели слабо

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:1, 4:5 пен.).
«Я не знаю, какие есть вопросы по судейству, но фанатам «Динамо» надо что-то обсуждать. Здесь все вопросы к «Зениту». Первый тайм провели как-то слабо, команда втягивалась. Первый гол помог «Динамо». Конечно, хорошо играть против «Зенита» низко и контратаковать. Мне кажется, что «Зенит» включился слишком поздно. В конце второго тайма «Динамо» было физически посвежее.
Сенсация? Правильно разделять Кубок и чемпионат. В Кубке сейчас идут стадии на вылет. Это добавляет всем эмоций, и прогнозировать что-то сложнее. История показывает, что есть обладатели Кубка, о которых изначально никто не думал. Тем Кубок и интересен. К таким играм надо достаточно серьёзно подходить. Нельзя сказать, что «Динамо» показало сверхмотивацию. У них было больше дисциплины в какой-то момент.
Пробитие пенальти и количество игроков у «Зенита», которые могут это сделать, такое ощущение, что ограниченно», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 16 марта 2023
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