Арбитр Жабченко отстранён от работы в РПЛ из-за ошибки в матче «Спартак» — «Урал»
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что арбитр Анатолий Жабченко будет отстранён от матчей Российской Премьер-Лиги на неопределённый срок после ошибки в матче «Спартак» — «Урал» (1:1) в Кубке России. Напомним, Жабченко отвечал в этой игре за VAR и никак не отреагировал на спорный эпизод, в котором игрок «Урала» в штрафной площади ударил рукой по лицу футболисту «Спартака».
«Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет [арбитром] VAR в матче «Пари НН» — «Торпедо» и какое‑то время останется без назначений в РПЛ», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».
Напомним, ранее супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова призвала бунтовать против «судейского произвола» в России.
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