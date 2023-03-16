Маркиньос близок к продлению контракта с «ПСЖ» до 2027 года — Фабрицио Романо

Бразильский защитник французского «ПСЖ» Маркиньос близок к продлению контракта с парижским клубом. Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, переговоры между сторонами перешли в финальную стадию, представители игрока обсуждают с руководством парижан последние детали нового соглашения. Маркиньос принял практически все условия, предложенные «ПСЖ». Новый контракт бразильского защитника с грандом французского футбола будет действовать до июня 2027 года.
28-летний Маркиньос — капитан «ПСЖ», он выступает за французскую команду с 2013 года. В текущем сезоне бразилец сыграл за парижан 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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