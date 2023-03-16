Ковтун: Фигу так финтил, что с ума сойти можно было

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной России Юрий Ковтун назвал самых неудобных нападающих, против которых играл во время карьеры.

«С кем из нападающих пришлось больше всего намучиться? В «Арсенале» были Анри и высокий такой парень — Кану. В «Лионе» играл сильный бразилец Андерсон, в «Баварии» — Янкер, пришлось с ним потолкаться. Попадал под Салихамиджича; игрок — фантастика, технарь. Фигу тоже финтил так, что с ума сойти можно было. Сейчас тебя подстрахуют, а тогда играли в основном «один в один». Приходилось выкручиваться», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Ковтун трижды становился чемпионом России в составе «Спартака» (1999, 2000 и 2001), а также выигрывал Кубок за красно-белых (2003) и «Динамо» (1995).

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»: