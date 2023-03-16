Осимхен и Винисиус — в символической сборной 1/8 ЛЧ по версии WhoScored. Холанда там нет

Авторитетный статистический интернет-портал WhoScored объявил символическую сборную лучших игроков 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лучшим футболистом данного этапа турнира стал бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, получивший оценку 8,7. В символическую сборную вошли четверо футболистов итальянского «Наполи», прошедшего в 1/8 финала немецкий «Айнтрахт».
Полностью символическая сборная 1/8 финала Лиги чемпионов по версии WhoScored выглядит следующим образом: Андре Онана («Интер», 8,15) — Джованни Ди Лоренцо («Наполи», 8,12), Ким Мин Джэ («Наполи», 8,04), Дайо Юпамекано («Бавария», 7,69), Кингсли Коман («Бавария», 7,84) — Рияд Марез («Манчестер Сити», 8,03), Йозуа Киммих («Бавария», 7,83), Пётр Зелиньски («Наполи», 8,22) — Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, 8,7), Гонсалу Рамуш («Бенфика», 8,62), Виктор Осимхен («Наполи», 8,53).
Отметим, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, оформивший пента-трик в ответном матче с «РБ Лейпциг», не попал в символическую сборную.
В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена
- 16 марта 2023
-
16:45
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:08
-
15:58
-
15:53
-
15:49
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:51
-
14:40
-
14:28
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:17
-
14:10
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:51
-
13:40