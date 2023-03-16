Осимхен и Винисиус — в символической сборной 1/8 ЛЧ по версии WhoScored. Холанда там нет

Авторитетный статистический интернет-портал WhoScored объявил символическую сборную лучших игроков 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лучшим футболистом данного этапа турнира стал бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, получивший оценку 8,7. В символическую сборную вошли четверо футболистов итальянского «Наполи», прошедшего в 1/8 финала немецкий «Айнтрахт».

Полностью символическая сборная 1/8 финала Лиги чемпионов по версии WhoScored выглядит следующим образом: Андре Онана («Интер», 8,15) — Джованни Ди Лоренцо («Наполи», 8,12), Ким Мин Джэ («Наполи», 8,04), Дайо Юпамекано («Бавария», 7,69), Кингсли Коман («Бавария», 7,84) — Рияд Марез («Манчестер Сити», 8,03), Йозуа Киммих («Бавария», 7,83), Пётр Зелиньски («Наполи», 8,22) — Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, 8,7), Гонсалу Рамуш («Бенфика», 8,62), Виктор Осимхен («Наполи», 8,53).

Отметим, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, оформивший пента-трик в ответном матче с «РБ Лейпциг», не попал в символическую сборную.

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