Источник: полузащитник «Локо» Марадишвили занимается получением гражданства Грузии

Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили занимается оформлением гражданства Грузии, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что 23-летний игрок, имеющий грузинские корни, хочет выступать за национальную сборную Грузии. Ранее Марадишвили вызывался только в молодёжную команду России, поэтому сможет сменить спортивное гражданство. Футболист «Локо» находится на завершающей стадии получения грузинского паспорта.

В текущем сезоне Марадишвили провёл за «Локомотив» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив два гола и отдав три результативные передачи. Красно-зелёные занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 19 туров. Также «Локо» ранее вылетел из розыгрыша Кубка России. За молодёжную сборную России Марадишвили провёл шесть матчей.