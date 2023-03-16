Источник: полузащитник «Локо» Марадишвили занимается получением гражданства Грузии

Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили занимается оформлением гражданства Грузии, сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что 23-летний игрок, имеющий грузинские корни, хочет выступать за национальную сборную Грузии. Ранее Марадишвили вызывался только в молодёжную команду России, поэтому сможет сменить спортивное гражданство. Футболист «Локо» находится на завершающей стадии получения грузинского паспорта.
В текущем сезоне Марадишвили провёл за «Локомотив» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив два гола и отдав три результативные передачи. Красно-зелёные занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 19 туров. Также «Локо» ранее вылетел из розыгрыша Кубка России. За молодёжную сборную России Марадишвили провёл шесть матчей.
- 16 марта 2023
-
16:45
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:17
-
16:15
-
16:15
-
16:12
-
16:08
-
15:58
-
15:53
-
15:49
-
15:47
-
15:45
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:51
-
14:40
-
14:28
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:17
-
14:10
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:51
-
13:40