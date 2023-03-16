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Источник: полузащитник «Локо» Марадишвили занимается получением гражданства Грузии

Источник: полузащитник «Локо» Марадишвили занимается получением гражданства Грузии
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Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили занимается оформлением гражданства Грузии, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что 23-летний игрок, имеющий грузинские корни, хочет выступать за национальную сборную Грузии. Ранее Марадишвили вызывался только в молодёжную команду России, поэтому сможет сменить спортивное гражданство. Футболист «Локо» находится на завершающей стадии получения грузинского паспорта.

В текущем сезоне Марадишвили провёл за «Локомотив» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив два гола и отдав три результативные передачи. Красно-зелёные занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 19 туров. Также «Локо» ранее вылетел из розыгрыша Кубка России. За молодёжную сборную России Марадишвили провёл шесть матчей.

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