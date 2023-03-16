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Кузнецов: хотелось бы в финале кубкового Пути РПЛ увидеть матч ЦСКА — «Спартак»

Кузнецов: хотелось бы в финале кубкового Пути РПЛ увидеть матч ЦСКА — «Спартак»
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов, ныне возглавляющий медийную команду 2DROTS, высказался о противостоянии армейцев с «Крыльями Советов» в Кубке России. Напомним, первый матч команд завершился со счётом 2:2. Ответная встреча запланирована на 5 марта.

«По имени фаворит, конечно, ЦСКА, но по качеству игры эти команды сейчас выглядят одинаково. И у тех, и у других есть хорошие матчи и бывают спады, у обоих коллективов нет стабильности. То, что армейцы плохо играют в гостях — это проблема в психологии. Дома при своих трибунах ты всё знаешь — поле, каждую часть стадиона. А на выезде немного по-другому, там против тебя болеют. Но тут надо психологически перестроиться, и в этом проблемы нет.

В двухматчевом противостоянии команды всегда играют второй матч, отталкиваясь от счёта в первой игре. В этом противостоянии невозможно предугадать, как всё закончится.

Если ЦСКА пройдёт «Крылья», то дальше на пути будет победитель пары полуфинала «Спартак» — «Урал». Здесь не будет большего преимущества у какой-то из команд. Но вывеска ЦСКА — «Спартак» намного интереснее для болельщиков, специалистов и самих игроков. Футболисты этих команд являются раздражителями друг для друга, и такое противостояние будет очень интересным. Поэтому хотелось бы в финале плей-офф Пути РПЛ увидеть ЦСКА и «Спартак», — приводит слова Кузнецова Metaratings.

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