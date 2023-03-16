Мбаппе, Жиру, Гризманн — в составе сборной Франции на матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил состав национальной команды на матчи отбора чемпионата Европы 2024 года в Германии. Франция сыграет с Нидерландами 24 марта и с Ирландией 27 марта.
Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).
Защитники: Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамин Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Юпамекано («Бавария»).
Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»).
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер-04»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Мёнхенгладбах).
Болельщики встречают сборную Франции в Париже
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