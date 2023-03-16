«Мимо шёл, ногу свело». Быстров объяснил, почему сидел на скамейке «Зенита» во время матча

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров рассказал, как оказался на скамейке запасных во время домашнего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов с «Динамо» (1:1, 4:5). Также экс-вингер поделился впечатлениями от игры.

«Это вообще не скамейка запасных, а пристройка к ней, если можно так сказать. На ней сидят те, кому места не хватило. Как я там оказался? Мимо шёл, ногу свело, присел отдохнуть. Со мной был сын друга, он тоже присел рядом. Я с первых рядов футбол посмотрел? Я вообще шёл к фанатам за ворота, чтобы побыть вместе с ними. Это же сейчас большая редкость, когда стадион заполняется, а атмосфера действительно футбольная. Хотел насладиться кричалками в свою честь с близкого расстояния.

Не помню, сколько там просидел, но не до конца матча. Моей целью было дойти до фанатов, я туда и пошёл. Как фанаты на меня отреагировали? Прекрасно и громко!

Ну видите, хотели поднять интерес к Кубку России – у всех это получилось. Формат непонятный, кто кого меняет — непонятно, дисквалифицированные играют! Увеличили количество матчей, больше споров стало, результата добились. Хорошо, что Fan ID пока не нужен, но в финале уже будет нужен, к сожалению. Конечно, без фанатов футбол смотрится дерьмово, это факт», – сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.