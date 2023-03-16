«Это что за бред?» Быстров – о словах Салиховой про объединение «Спартака» с «Динамо»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая раскритиковала судейство после матча 1/4 финала Фонбет Кубка России «Зенит» — «Динамо». Салихова призвала бунтовать против «судейского беспредела».

«Сейчас ещё некоторые люди — Зарема Салихова, например — предлагает каким-то клубам объединиться против других клубов. Это вообще что за бред? Давайте три команды объединятся и захотят, чтобы другие две команды вылетели. Или предлагают уводить команды с поля. Представляете такое? Это же вообще беспредел полный.

Я сам играл, и были моменты, когда судьи так убивали, что там бесполезно было команду уводить. Но никто не плакал, все продолжали играть. Если руководители сами не могут договориться между собой, не надо это выносить», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.