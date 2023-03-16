«Нижний Новгород» — «Ростов»: команды не открыли счёт в первом тайме
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Сегодня, 16 марта, проходит матч в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Нижним Новгородом». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.
Команды не открыли счёт в первые 45 минут. На 31-й минуте Роман Тугарев накрутил защитника на фланге и прострелил в штрафную.Николай Комличенко мощно пробил в касание, но мяч пролетел выше ворот. В скором времени Тугарев дошёл до лицевой и навесил на Комличенко, который ловко подстроился и пробил головой в угол — Артур Нигматуллин в эффектном броске спас команду. Вскоре Александр Селява набежал и пробил с подбора — мяч пролетел рядом со штангой.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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