«Нижний Новгород» — «Ростов»: команды не открыли счёт в первом тайме

Сегодня, 16 марта, проходит матч в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Ростовом» и «Нижним Новгородом». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе.

Команды не открыли счёт в первые 45 минут. На 31-й минуте Роман Тугарев накрутил защитника на фланге и прострелил в штрафную.Николай Комличенко мощно пробил в касание, но мяч пролетел выше ворот. В скором времени Тугарев дошёл до лицевой и навесил на Комличенко, который ловко подстроился и пробил головой в угол — Артур Нигматуллин в эффектном броске спас команду. Вскоре Александр Селява набежал и пробил с подбора — мяч пролетел рядом со штангой.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.